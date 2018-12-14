Liseler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü kutluyor

Türkiye çıkışlı bir fikir olan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü, 2012 yılından itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi de bu güne ithafen Roman Kahramanları Festivali düzenliyor. novelheroes.com tarafından da desteklenen festival, 17-21 Aralık tarihlerinde Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenecek.
Etkinliklerin her bir gününde farklı sınıf düzeyindeki öğrenciler ağırlanacak. Beş gün sürecek olan festivalde; söyleşiler, öğrenci paneli, çeşitli müzik etkinlikleri, film ve drama gösterimleri yapılacak. 'Senin Roman Kahramanın Kim?' konulu öykü, deneme ve şiir yarışmasının kazananları, etkinliğin son gününde ödüllerini alacak.
Etkinlik programı:
17 Aralık Pazartesi
11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Panel: 'Roman Kahramanları'
Katılımcılar: Ercan Yılmaz, Hüseyin Tunca, Oğuz Şenses ve Ömer Asan
Sergi: Roman Kapakları Yeniden Tasarımı Ve Sergisi
Canlı Müzik
Film Gösterimi: Hababam Sınıfı
Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna
18 Aralık Salı
11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Söyleşi: 'Roman&Çeviri'
Katılımcılar: Aslı Biçen, Tuncay Birkan
Film Gösterimi: Piyanist
Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna
19 Aralık Çarşamba
12.00 (CML), 14.30 (KSBL) Söyleşi: 'Roman Sanatının Sırları'
Katılımcı: Ethem Baran
Film Gösterimi: Yüzük Kardeşliği
Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna
20 Aralık Perşembe
11.00 (CML), 14.30 (KSBL) Öğrenci Paneli: 'Benim Kahramanlarım'
Katılımcılar: Ayşe Naz Türker, Abdullah Can Karaboğa, Betülay Yazar ve Esra Çun
Film Gösterimi: 9. Hariciye Koğuşu
Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna
21 Aralık Cuma
Kapanış
Yarışma Sonuçları
Film Gösterimi: Fareler ve İnsanlar