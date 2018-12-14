İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Liseler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü kutluyor

Liseler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü kutluyor
Liseler, 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü'nü kutluyor

Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinin 21 Aralık Dünya Roman Kahramanları Günü vesilesiyle düzenlediği Roman Kahramanları Festivali 17 Aralık’ta başlıyor.

Türkiye çıkışlı bir fikir olan 21 Aralık Roman Kahramanları Günü, 2012 yılından itibaren her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kocaeli Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi ve Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi de bu güne ithafen Roman Kahramanları Festivali düzenliyor. novelheroes.com tarafından da desteklenen festival, 17-21 Aralık tarihlerinde Kocaeli ve Sakarya'da düzenlenecek. 

Etkinliklerin her bir gününde farklı sınıf düzeyindeki öğrenciler ağırlanacak. Beş gün sürecek olan festivalde; söyleşiler, öğrenci paneli, çeşitli müzik etkinlikleri, film ve drama gösterimleri yapılacak. 'Senin Roman Kahramanın Kim?' konulu öykü, deneme ve şiir yarışmasının kazananları, etkinliğin son gününde ödüllerini alacak.

Etkinlik programı:
17 Aralık Pazartesi
11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Panel: 'Roman Kahramanları'
Katılımcılar: Ercan Yılmaz, Hüseyin Tunca, Oğuz Şenses ve Ömer Asan
Sergi: Roman Kapakları Yeniden Tasarımı Ve Sergisi
Canlı Müzik
Film Gösterimi: Hababam Sınıfı
Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

18 Aralık Salı
11.00 (KSBL), 14.30 (CML) Söyleşi: 'Roman&Çeviri'
Katılımcılar: Aslı Biçen, Tuncay Birkan
Film Gösterimi: Piyanist
Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

19 Aralık Çarşamba
12.00 (CML), 14.30 (KSBL) Söyleşi: 'Roman Sanatının Sırları'
Katılımcı: Ethem Baran
Film Gösterimi: Yüzük Kardeşliği
Drama: Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

20 Aralık Perşembe
11.00 (CML), 14.30 (KSBL) Öğrenci Paneli: 'Benim Kahramanlarım'
Katılımcılar: Ayşe Naz Türker, Abdullah Can Karaboğa, Betülay Yazar ve Esra Çun
Film Gösterimi: 9. Hariciye Koğuşu
Drama Çalıkuşu, Kürk Mantolu Madonna

21 Aralık Cuma
Kapanış
Yarışma Sonuçları
Film Gösterimi: Fareler ve İnsanlar  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.