Liselerde başlayacak olan yüz yüze eğitimin detayları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaöğretim kurumlarında ikinci dönemin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. 1 Mart Pazartesi günü ise 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim sürecine geçileceğini açıklandı. Bu kapsamda liselerde başlayacak olan yüz yüze eğitimin usul ve esasları da belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar ise şöyle:

“Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacak. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecek.

12'nci sınıflarda 1 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftalık ders çizelgelerindeki ders ve ders saatlerine uygun bir şekilde haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.

Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak olup sınavlar, pansiyonu bulunan eğitim kurumlarında pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde öğrenim gören öğrencilerin barınma talepleri ise kayıtlı oldukları program türü ile alan/dalının bulunduğu okulların pansiyonlarında karşılanacak.

Yüz yüze planlanmayan 12'nci sınıf dersleri ile diğer sınıfların dersleri uzaktan eğitim kapsamında yürütülecek, öğrenciler ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olacaklar.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlanacak. 1 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren ise bahsi geçen ortaöğretim kademesindeki tüm özel eğitim okulları ve tüm özel eğitim sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçilecek.

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Covid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yüz yüze okullarda yapılacak.

Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak.

Sorumluluk sınavları da 1-31 Mart 2021 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacak. Hazırlık sınıflarından bir üst sınıfa sorumlu geçen öğrenciler ile kazandıkları üniversitelere diplomalarını beyan etmek zorunluluğu bulunan öğrenciler de sorumluluk sınavlarına girebilecekler. Sorumlu olunan dersin sınavından 50 puan ve üzeri alan öğrenciler başarılı olacaklar ve sorumlulukları kalkacak.

İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla yüz yüze eğitim kapsamına alınmayan sınıflar düzeyindeki öğrenciler, istemeleri hâlinde, KKTC dâhil bulundukları yerleşim yerlerindeki öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türündeki eğitim kurumlarında, aynı okul türü bulunmaması hâlinde aynı program uygulayan resmî ve özel okullarda sınavlara girebilecekler. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile güzel sanatlar ve spor liselerinde ise öğrencinin bulunduğu yerleşim yerlerine yakın il/ilçelerde bulunan kayıtlı olduğu okulla aynı okul/program türü/alan/dalı bulunması şartıyla sınavlara girebilecekler.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanlar; haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencinin her dersten sınav puanı, performans çalışması puanı ve derse katılıma ilişkin performans puanı ile birlikte, öğrenciye dersi ve konusu birinci dönem belirlenip verilen ve öğrencinin ikinci dönem teslim etmesi gereken proje ödevi puanı ile belirlenecek.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin olarak yapılacak birinci sınavlar, 16 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlanacak şekilde planlanacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince sınavların yüz yüze uygulanması sağlanacak.

Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinden herhangi birinde kronik hastalık bulunan öğrenciler, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.”

Utku Şimşek

