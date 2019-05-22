Liselere giriş sınavı belgeleri yayımlandı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) giriş belgeleri yayımlandı. Öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgesi, elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada 1 Haziran Cumartesi günü sınava girecek.