Liseli öğrencilere üniversite deneyimi

Atlas Üniversitesi tarafından lise öğrencilerine yönelik 'Üniversite Atlası' programı düzenleniyor. Programa katılan öğrenciler, kendi alanında lider akademisyenlerden istedikleri alan ve disipline dair eğitimler alabilecek. İlgi çekici konularda seminerlerin yer aldığı program sınırlı bir kontenjanla pandemi koşullarına uygun olarak yapılacak. Ücretsiz ve iki ayrı modül olarak gerçekleşecek etkinlikte birinci modül 27-28 Ocak'ta, ikinci modül ise 31 Ocak-1 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirilecek. 2 gün sürecek etkinliğe katılan liseli öğrenciler; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine bağlı bölümlerin giriş derslerini alacaklar.

Üniversite tarafından yapılan bilgilendirmede, programa katılacak öğrencilerin detaylı bilgi için, tanitim@atlas.edu.tr ve 444 34 39 numaralı telefondan üniversitenin çağrı merkeziyle iletişime geçebilecekleri belirtildi.