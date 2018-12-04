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Liselilerin maç kavgasında 1 öğrenci yaralandı, 7'si gözaltına alındı

Liselilerin maç kavgasında 1 öğrenci yaralandı, 7'si gözaltına alındı
Liselilerin maç kavgasında 1 öğrenci yaralandı, 7'si gözaltına alındı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, iki okul takımı arasında oynanan voleybol maçının devam ettiği sırada iki takımın taraftarları arasında yaşanan kavgada 1 öğrenci yaralandı, 7 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda Aydın Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi arasında oynanan Liselerarası voleybol karşılaşmasında öğrenciler arasında kavga çıktı. çok sayıda öğrencinin karıştığı kavga üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile öğrenci grupları arasındaki kavga sona ererken, kavgada yaralanan bir öğrenci Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kavgayla alakalı 7 öğrenciyi gözaltına aldı. İki okul arasındaki voleybol karşılaşması kavganın ardından seyircisiz olarak devam etti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

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