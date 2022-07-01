Liverpool, Mohamed Salah'ın sözleşmesini uzattı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, golcü oyuncusu Mohamed Salah'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Merseyside ekibi, bir yıl içinde sözleşmesi sona erecek Mısırlı golcüyle yeniden anlaştı ve 2025'e kadar sürecek yeni bir sözleşmeye imza attı.

İki taraf arasındaki görüşmeler bir ara tıkansa da Liverpool yeni anlaşmanın yolunu buldu. Son günlerdeki görüşmeler yoğunlaştı ve bir ekip Salah'la görüşmek için oyuncuyla bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonrası da imzalar atıldı.

Kulüp tarihinin en çok kazananı oldu

Liverpool ile yıllık 21 milyon Euro'luk bir kontrata imza atan 30 yaşındaki Mohamed Salah, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu oldu.

Yeni anlaşma sonlanınca Salah 33 yaşında olacak

Salah sözleşmeyle ilgili Liverpool'un internet sitesine konuşurken, "Harika hissediyorum ve bu kulüple kazandığım kupalar için heyecanlıyım. Herkes için mutlu bir gün. Biraz zaman aldı. Şimdi her şey tamam ve gelecekte olacaklara bakmalıyız" diye konuştu.