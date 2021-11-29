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Lodosun uçurduğu saç levha inşaat bekçinin üzerine düştü

Lodosun uçurduğu saç levha inşaat bekçinin üzerine düştü
Lodosun uçurduğu saç levha inşaat bekçinin üzerine düştü

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde lodosun etkisiyle savrulan saç levha inşaat bekçisinin üzerine düştü. Meydana gelen olayda yaralanan adama ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Lodosun şiddetiyle inşaat etrafına çevrilen saç levhalardan biri inşaatta bekçilik yapan S. G.'nin üzerine düştü. Meydana gelen olayda yaralanan adam yere düşerken ilk müdahaleyi polis ekipleri yaptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Batuhan Saçar
 

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