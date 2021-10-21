Lokomotiv Moskova Galatasaray Maç Anlatımı

L. MOSKOVA 0-0 GALATASARAY
Canlı Anlatım
1'Maç başladı
10' Cicaldau'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında oluşan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.
18' Savunmanın arkasına gönderilen pasta Kerk ceza sahasında topla buluştu. Muslera'nın müdahalesiyle Kerk topu ayağından açtı ve top auta çıktı.
25. dakikada sağ kanattan Cicaldau'nun kullandığı köşe vuruşunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
30. dakikada sol kanatta topla buluşan Van Aanholt'un ortasında meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Maradishvili'nin şutu yandan dışarı gitti.
45' Mücadelenin ilk yarısı sonra erdi.
46' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.
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İLK 11'LER
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Maradishvili, Pablo, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Barinov, Tiknizyan, Kerk, Smolov, Zhemaletdinov.
GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Barış Alper, Babel, Mohamed.