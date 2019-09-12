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Londra Borsası'na 39 milyar dolarlık teklif

Londra Borsası'na 39 milyar dolarlık teklif
Londra Borsası'na 39 milyar dolarlık teklif

Hong Kong Borsaları, Londra Borsasını devralmak için 39 milyar dolar (224 milyar 250 milyon TL) teklif yaptığı belirtiliyor.

Hong Kong Borsaları (HKEX) ve Clearing Limited, Londra Borsasını (LSE) devralmak için 39 milyar dolar teklifte bulunduğu belirtiliyor. Satışın gerçekleşmesi halinde Hong Kong Borsası ile Londra Borsası'nın birleşmesi sonucu 70 milyar dolarlık küresel bir borsa olması planlanıyor. Uzun zamandır Asya'daki pozisyonunu güçlendirmeye çalışan LSE, kısa süre önce HKEX'in rakibi Şangay ile işbirliğine gitmişti.

Hong Kong borsasından yapılan açıklamada, "HKEX Borsaları yönetim kurulu LSEG'i devralma teklifinin küresel piyasada bir lider oluşturmak için ilgi çekici stratejik fırsatlar ortaya çıkaracağına inanıyoruz" denildi.

İki borsayı birleştirecek işlem gerçekleştiği taktirde siyasi belirsizliklerle boğuşan Hong Kong ve Londra'nın ABD ile rekabet edebilecek küresel bir güç oluşturabileceği kaydediliyor.

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