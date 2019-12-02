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Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu

Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu
Londra Köprüsü kurbanlarının kimlikleri belli oldu

İngiltere'de Cuma günü Londra Köprüsü üzerindeki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin kimlikleri tespit edildi.

İngiltere polisi, 29 Kasım Cuma günü Londra Köprüsü üzerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybedenlerin kimliğini tespit etti. Saldırının kurbanlarının Cambridge Üniversitesi mezunları Jack Merritt (25) ve Saskia Jones (23) olduğu açıklandı.

Londra Polisi tarafından yapılan açıklamada, "Londra Köprüsü yakınlarındaki terörist saldırıda hayatını kaybeden erkek ve kadının kimlikleri belli olmuştur. Hayatlarını kaybedenler Cottenham'dan 25 yaşındaki Jack Merritt ve Stratford-upon-Avon'dan 23 yaşındaki Saskia Jones'dur” ifadeleri kullanıldı.

Her iki kurbanın da Cambridge Üniversitesi Kriminoloji Bölümü'nden mezun olduğu belirtilirken, saldırının üniversite mezunlarının toplantısı sırasında gerçekleştirildiği tespit edildi. Polis, ayrıca saldırıda yaralanan 3 kişiden 1'inin hastaneden taburcu olduğunu, 2 kişinin de tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Londra Köprüsü üzerinde 2 kişiyi bıçaklayarak öldürdükten sonra polis tarafından öldürülen Usman Khan'ın, terör suçundan hapis cezası alan eski bir mahkum olduğu açıklanmıştı.

Serkan Bayar

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