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Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı

Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı
Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıkması sonucu tren seferleri durdurulurken, park çevresindeki bazı binalar tahliye edildi.

Londra'da metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı - Tıkla İzle

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Southwark semtinde bulunan metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı. Park yerinin içerisinde çıkan yangının giderek büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Southwark ve London Köprüsü istasyonları kapatılırken, metro seferleri de durduruldu. Çevrede bulunan bazı binalar tahliye edilirken, bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Yangın, Londra İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, bölgede çalışanlar yangının bisikletlerin üzerinde bulunan bataryalardan kaynaklandığını söyledi.

Londra'da metro istasyonu yangını bisikletlerin bataryalarından çıkmış olabilir

Yangın, Londra İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, itfaiye ekibinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının metro istasyonu yakınındaki park halinde bulunan bisikletlerin bataryalarından kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor.

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