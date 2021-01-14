Lübnan'da kapsamlı sokağa çıkma yasağı başladı

Lübnan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilan edilen tam gün sokağa çıkma yasağı başladı. Vak'alardaki artış engellenmesi için ülke genelinde 11 gün boyunca uygulanacak yasak çerçevesinde vatandaşlar yalnızca acil nedenlerle özel izin alarak dışarı çıkabilecek.

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Yüksek Savunma Konseyi toplantısının başında yaptığı konuşmada, "Hastanelerin kapılarında gördüğümüz trajedi, korona virüsün yayılmasının yol açtığı felaketin boyutunu azaltabilmemiz için ciddi önlemler gerektiriyor" demişti. Başbakan Hassan Diab ise Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin salgında tehlikeli bir aşamaya girdiğini ve yetkililerin katı karantina önlemleri alması gerektiğini belirtmişti.

Lübnanlı yetkililer, ekonomik kaygılar nedeniyle Noel ve yeni yıl öncesinde kısıtlamaları gevşettikten sonra ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Lübnan'da şu ana kadar 231 bin 936 korona virüs vak'ası kaydedilirken, toplam bin 740 kişi hayatını kaybetti.