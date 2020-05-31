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Lübnan'da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti

Lübnan'da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti
Lübnan'da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti

Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yüzlerce kişi, hayat pahalılığını ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto etti.

Lübnan’da yüzlerce kişi hayat pahalılığını protesto etti - Tıkla İzle

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında yüzlerce kişi, hayat pahalılığını ve kötüye giden ekonomik koşulları protesto etti. Eylemciler, Cumhurbaşkanı Mişel Avn karşıtı sloganlar attı. Eylemciler, yolsuzluk yapanların hala iktidarda olduğunu ve devrimin hala devam ettiğini vurguladı. Lübnan ordusu protestoya katılan kişileri darp ederek, dağıtmaya çalıştı.

Lübnan Başbakanı Hassan Diab, 10 gün önce yaptığı açıklamada, "Ciddi bir gıda krizi riski altındayız. Pek çok Lübnanlı yakında ekmek almakta bile zorlanabilir" dedi. Öte yandan Lübnan'da ekonomik krize karşı 17 Ekim'de başlayan protesto gösterileri 13 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri'yi istifaya istifa etmeye zorlamıştı.

Hamad Alnajjar

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