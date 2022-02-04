Luiz Adriano, Antalyaspor'da

FT Antalyaspor, transfer çalışmaları kapsamında son olarak ülkesinin takımlarından Palmeiras'ta forma giyen Brezilyalı Luiz Adriano'yu renklerine bağladı. 34 yaşındaki forvet, bu sezon oynadığı 37 maçta 5 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Kulüp sosyal medya hesabından, ‘Hoş geldin Luiz Adriano' adıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Luiz Adriano ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyazlı armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

"Buradayım"

Kendisi için hazırlanan videoda konuşan Luiz Adriano, “Bu güzel şehirle ilgili bana bilgi verilirken, hep Antalya'nın memleketim gibi olduğundan bahsettiler. 'Hem insanı hem havası sıcaktır' dediler. Soğuk bize göre değil de dediler. Sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla kar yağmaz da dediler, yağdı. Forvet gelmez dediler, geldi. Ben Luiz Adriano, olmaz denilenleri gerçekleştirmek için buradayım” cümlelerine yer verdi.

İsa Akar - Gazi Taş

