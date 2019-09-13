Lüks araç hurdaya döndü

Kaza, saat 10.30 sıralarında İzmir-Ankara D-300 karayolu Kavacık rampası şoför evleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Mustafa Okan Uğurlu idaresindeki 34 LL 3070 plakalı lüks otomobil, jandarma kavşağından geçtikten sonra yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıktı. Şoför evleri mevkiinde önce refüje, daha sonra da bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya döndü. Kazada yaralanan olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Hasan Yiğen