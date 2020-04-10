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Lüks villaya kumar operasyonu: 18 gözaltı

Lüks villaya kumar operasyonu: 18 gözaltı
Lüks villaya kumar operasyonu: 18 gözaltı

Denizli’de kumar oynandığı tespit edilen villaya jandarma tarafından gece yarısı düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Buldan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Girne Mahallesi Topdamı mevkiinde bir villada kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Gece yarısı operasyon düzenlenen lüks villada 18 kişi kumar masasında suçüstü yakalandı. 18 kişi hakkında kumar oynamak ve sosyal mesafeye uymamaktan para cezası kesilirken gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Öte yandan baskın yapılan villada yüklü miktarda para ve çeşitli oyun malzemeleri ele geçirildi.

İbrahim Acıkara
 

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