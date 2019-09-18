M. Başakşehir, 21. Avrupa sınavında

M. Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi macerası yarın İtalya deplasmanında başlayacak. Turuncu-lacivertliler, J Grubu ilk maçında TSİ 22.00'de Roma ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in grubunda ayrıca Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımları bulunuyor.

Avrupa'da 21. maç

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda 3 kez rakiplerini mağlup ederken, 10 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 7 kez ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İstanbul ekibi, Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele etti.

Roma ile ilk kez

Başakşehir ile Roma, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler daha önce Avrupa'da İtalyan ekipleri ile karşılaşmadı. Roma ise Türk takımlarından Galatasaray, Göztepe, Gaziantepspor ile toplam 8 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda İtalyan temsilcisi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Okan Buruk'un 3. Avrupa sınavı

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Roma maçıyla birlikte teknik adam olarak Avrupa kupalarında 3. kez mücadele edecek. Buruk, turuncu-lacivertlilerin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Yunan ekibi Olympiakos ile oynadığı karşılaşmalarda Avrupa'daki ilk deneyimlerini yaşadı. Buruk'un öğrencileri iki müsabakada da rakibine mağlup oldu.

Roma'da iki Türk

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 2017 yazında Başakşehir'den İtalyan temsilcisine transfer olmuştu. Cengiz, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma'nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor.

Roma ligde 3 maçta 5 puan topladı

Roma bu sezon Serie A'da 3 maç oynadı ve 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, ligin ilk iki haftasında Genoa ve Lazio ile berabere kalırken, ligdeki ilk galibiyetini 3. haftada sahasındaki Sassuolo maçıyla aldı. İtalyan ekibi, bu müsabakalarda 8 gol atarken, 6 gol yedi.

Düdük Estrada Fernandez'de

Roma ile Başakşehir arasında oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak.

Oğuzhan Ort