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M. Başakşehir Avrupa'da dolu dizgin

M. Başakşehir Avrupa'da dolu dizgin
M. Başakşehir Avrupa'da dolu dizgin

UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaştı. Turuncu-lacivertli ekip sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak grupta 7 puanla liderliğe yükseldi.

Maçtan Dakikalar

7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Fredrik Gulbrandsen, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

36. dakikada Marcel Ritzmaier'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

43. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marcel Ritzmaier'in şutu defanstan geri döndü.

59. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Michael Liendl'nin altıpas üzerinden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası içinde Rnic'in yaptığı müdahale sonrası Skrtel yerde kaldı. Hakem Sandro Scharer penaltı noktasını gösterdi.

73. dakikada penaltı atışını kullanan Visca topu ağlara gönderdi. 0-1

84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın yerden pasında Crivelli meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2

87. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın ceza sahası ortasında Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Liebenau
Hakemler: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj
Wolfsberger: Kofler, Sollbauer, Rnic, Schmitz, Novak, Ritzmaier, Leitgeb (Gollner dk. 88 ?), Liendl, Schmid, Weissman, Niangbo (Schmidt dk. 81 ?)
Yedekler: Kuttin, Peric, Schmerböck, Sprangler, Wernitznig
Teknik Direktör: Gerhard Struber
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Caiçara, Skrtel, Ponck, Berkay Özcan (Arda Turan dk. 80), Azubuike (Elia dk. 90 ?), Mehmet Topal, Edin Visca, Crivellix, Gulbrandsen (Aziz Behich dk. 88 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Robinho, Demba Ba
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Visca (dk. 73 pen.) , Crivelli (dk. 84 ve 87) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Weissman (Wolfsberger), Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)
Kırmızı kart: Rnic (dk. 72) (Wofsberger)

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