İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı

M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı
M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı

Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

M4 karayolunda Rus araçlarının geçişi sırasında bombalı saldırı - Tıkla İzle

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

Mahmud Alhalbi - Abu Mucahit El Halebi
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.