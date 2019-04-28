Maç sonu 3'lüsü Karius'tan

Ankaragücü'nü Burak Yılmaz (2), Vida ve Ljajic'in golleriyle 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin bir diğer başarıl ismi olarak öne çıkan Loris Karius, tribünlerden de tam not aldı. Ankaragücü ataklarında kalesinde geçit vermeyen ve kullanılan ilk penaltıyı da kurtaran Karius'u taraftarlar, karşılaşmanın ardından bağrına bastı. Ligin ilk yarısında yediği hatalı gollerle eleştiri oklarının hedefi olan ancak son dönemde gösterdiği performansla Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında iddia sahibi olmasında önemli bir pay sahibi olan Alman file bekçisi, Ankaragücü maçının ardından taraftara 3'lü çektirdi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı tribünler Loris Karius lehine tezahüratlarda bulunurken, Karius öne çıkarak taraftarlara 3'lü çektirdi ve maçın ardından büyük coşku yaşadı.

Bozhan Memiş