Macron, Fransız ulusuna seslenecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şiddetlenen protestoları yatıştırmaya amacıyla sessizliğini bozarak akşam saatlerinde Fransız ulusuna seslenecek. Macron, uyguladığı politikalar ve zenginleri desteklediği yönünde oluşan düşünceler nedeniyle gelişen protesto hareketine karşı önlem almak amacıyla sabah saatlerinde ulusal ve yerel yetkililerle bir dizi görüşmelerde bulunacak. Elysee Sarayı'ndan ismini açıklamayan bir yetkili Cumhurbaşkanı Macron'un yerel saatle akşam 20.00'de Elysee Sarayı'ndan halka hitap edeceğini söyledi.

Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux daha önce yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Fransızların kalbine giden yolu bulacağını ve onların kalplerine hitap edeceğini dile getirmişti. Griveaux, bunun genellikle 'Sarı Yelekliler' olarak bilinen protestocuların tüm sorunlarını çözmeyeceğini sözlerine de eklemişti.

Üç haftadır devam eden, cumartesi günleri özellikle Paris'i felç eden protestolar konusunda uzun süre geri adım atmayan Macron, halkın öfkesini dindirmek için geçen hafta akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya almıştı. Eylemciler ise vergilerin genel olarak düşürülmesini, asgari ücretin artırılmasını ve emeklilik haklarının iyileştirilmesini istiyor.