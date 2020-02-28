Macron: 'İdlib'de Esad rejimi ve müttefiklerinin saldırısı insani skandaldır'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi önünde yaptığı konuşmada İdlib saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Macron, "Esad rejimi ve müttefikleri sadece terörle mücadele etmek için saldırmıyor, aynı zamanda bölgede insani skandal gerçekleştiriyor” dedi. Sağlık merkezlerinin vurulması, uluslararası insan haklarının sayılmaması ve sivillere saldırılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Macron, “Şunu söylemek isterim ki BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri böyle bir durum karşısında saldırıları kınamalı ve sorumluluklarını bilmeli” diyerek konsey üyelerine çağrıda bulundu.

Özlem Kaplan

