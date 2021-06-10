Macron: 'Sahel'deki Barkhane Operasyonu sona erdi'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2014 yılından bu yana Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele kapsamında devam eden Barkhane Operasyonu'nun sona erdiğini duyurarak, Sahel'deki Fransız askeri varlığının derin bir dönüşüm yaşayacağını açıkladı. "Zamanı geldi. Sahel'deki taahhüdümüzün devamı aynı şekilde olmayacak" diyen Macron, yeni bir uluslararası güç çağrısında bulundu.

Macron, Barkhane Operasyonu'nun bir dış operasyon olarak sona erse de bölge ülkelerinden talep edenler ile işbirliğine devam edeceklerini belirterek, bu yeni işbirliğinin yöntemlerinin haziran ayı sonuna kadar bir koalisyon toplantısında belirleneceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa'nın dış operasyonları çerçevesindeki kalıcı mevcudiyeti, devlet ve devlet hizmetlerinin siyasi istikrara dönüşü ve egemen devletlerin seçiminin yerini alamaz" dedi.

Fransa'nın şu anda Sahel bölgesinde terör örgütleri ile mücadele kapsamında 5 bin 100 askeri bulunuyor. Fransız ordusu 2013'ten bu yana Mali, Moritanya, Nijer, Burkina Faso ve Çad'daki güçleri destekliyor.

Melike Yazır



