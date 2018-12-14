Macron: 'Ülkemizin sükunete ve düzene ihtiyacı var'

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ‘Sarı Yelekliler'in yarın gerçekleştireceği protestolar öncesi, Fransız halkına ‘sükunet' ve ‘düzen' çağrısı yaptı. Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenleyen Macron, “Ülkemizin sükunete, düzene ihtiyacı var. Demokrasimizin, kamusal alanların işgali ve şiddet unsurlarını kabul edebileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sarı Yelekliler'in taleplerine cevap verdiğini hatırlatan Macron, "Ülkemizin normal işlemesi gerekiyor" dedi.

Macron asgari ücretin 2019 yılından itibaren 100 euro artacağını, fazla mesailerin vergiler ve harçlar olmadan ödeneceğini, ayda 2 bin euronun altında kazanan emeklilere yönelik sosyal güvenlik vergisindeki artışı iptal edeceğini açıklamıştı.

Strazburg terör saldırısından sonra hükümetin "eylem yapmayın" çağrılarına rağmen Macron'un tekliflerini yetersiz bulan ‘Sarı Yelekliler' yarın ülke genelinde protestolarına devam edecek.

Fransa'da ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ve daha sonra Macron hükümetine yönelik isyana dönüşen ‘Sarı Yelekliler' eylemleri sırasında 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

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