İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Macron'dan Belarus açıklaması: 'Lukaşenko gitmeli'

Macron'dan Belarus açıklaması: 'Lukaşenko gitmeli'
Macron'dan Belarus açıklaması: 'Lukaşenko gitmeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, protestoların yaşandığı Belarus’un Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun görevi bırakması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, "Demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus'ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukaşenko'nun gitmesi gerektiği oldukça açık" dedi. Macron Lukaşenko'nun demokrasi mantığını kabul etmesi ve iktidarı bırakması gerektiğini söyledi.
Belarus'ta seçim sonrası patlak veren protestolar sırasında 12 binden fazla kişi gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.