Macron'dan Belarus açıklaması: 'Lukaşenko gitmeli'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimlerde Aleksandr Lukaşenko'nun yeniden devlet başkanı seçilmesinin ardından başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron, "Demokrasi mantığını kabul etmeyen otoriter bir yönetimin olduğu Belarus'ta bir güç krizine tanık oluyoruz. Lukaşenko'nun gitmesi gerektiği oldukça açık" dedi. Macron Lukaşenko'nun demokrasi mantığını kabul etmesi ve iktidarı bırakması gerektiğini söyledi.

Belarus'ta seçim sonrası patlak veren protestolar sırasında 12 binden fazla kişi gözaltına alındı.