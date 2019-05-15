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Madonna boykot çağrılarına rağmen İsrail'de

Madonna boykot çağrılarına rağmen İsrail'de
Madonna boykot çağrılarına rağmen İsrail'de

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, Filistin destekçilerinin boykot çağrılarına rağmen Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak üzere İsrail'e geldi.

Amerikalı şarkıcı Madonna, tüm boykot çağrılarına rağmen İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak üzere bu akşam İsrail'e geldi. Madonna'nın cumartesi Eurovision Şarkı Yarışması'nda sahne alması bekleniyor. 

Filistin destekçileri, Madonna'dan, Tel Aviv'de yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesini istemişti. Madonna, Eurovision Şarkı Yarışması'nı boykot etmesi çağrılarını ''müziğini siyasete alet etmeyeceği'' gerekçesiyle reddetti.  

Hamad Alnajjar

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