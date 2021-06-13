Mağaraya giren 2 kişiden biri öldü, diğeri kurtarılmaya çalışılıyor

Edinilen bilgiye göre, yedi kişilik arkadaş grubu Bafa Gölü mevkiine gitti. Tekne ile ulaşımın sağlandığı bölgede arkadaş grubundan iki kişi, burada bulunan 12 metre derinliğindeki mağaraya girdi. Bir süre sonra mağaraya giren iki kişiden birisi karbon monoksit gazı nedeniyle zorlukla dışarıya çıkarak fenalaştı.

Arkadaşlarının yardım talebi sonrası bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mağaradan çıkan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Mağaranın içerisinde kalan kişi için ise kurtarma çalışması başlatılırken, AFAD tarafından İzmir'den bölgeye uzman ekip gönderildiği öğrenildi.