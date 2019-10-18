MAGNUM Çekiliş Sonuçları Sorgulama 2019 | İşte MAGNUM Masarati araba çekiliş sonucu detayları

Magnum Çekiliş sonuçları 2019... Magnum Masarati araba çekiliş kim kazandı? Vatandaşlar heyecan içerisinde bu soruların cevaplarını araştırıyorlar.Kampanya çekilişi 14.10.2019 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzu-runda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek. Kazanan talihliler ise 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. İşte çekilişe dair detaylar...

ÇEKİLİŞ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

1. Bu kampanya hangi tarihler arasında geçerlidir?

Kampanya 01.04.2019 (00:01) - 30.09.2019 (23:59) tarihleri arasında geçerlidir. Kampanyaya katılımda sistemimizin saati geçerli olacaktır.

2-Kampanyada hediye olarak ne veriliyor?

Çekilişle belirlenecek 2 kişi Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil (pi-yasa değeri: 1.244.933,00 TL) kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir. İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

3-Kampanya çekilişi nerede ve ne zaman yapılacaktır?

Çekiliş, 14.10.2019 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No: 4 - A Beyoğlu/İstanbul adresinde, noter huzu-runda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

4- Kazanan talihliler nereden duyurulacak?

Kazanan talihliler 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapıla-caktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz.

5-Kazanan talihliler nereye ve ne zaman başvurmalı?

Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubuk-ları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım'a başvurmaları başvur-maları halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

6-Kampanyaya gönderdiğim şifreli çubuğu saklamam gerekiyor mu?

Kampanyada hediyeyi kazanmanız halinde şifreli ürün çubuğunun ibraz edilmesi isteneceğinden talihliler açıklanana kadar şifreli çubuğu okunabilir şekilde sakla-manız gerekmektedir.

7-Kazandığım hediyeyi nakit olarak talep edebilir miyim?

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde ve-ya mala çevrilemez.