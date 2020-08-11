Mahir Ünal AK Parti'nin son anketlerdeki oy oranını açıkladı

Gazetecilere kutlamalarla ilgili bilgi veren Ünal, “Bu yıl 14 Ağustos'ta değil de, bir gün öncesinde, yani 13 Ağustos'ta kutlama yapacağız. Mamak'ta 75. Yıl Parkındaki 4 bin kişinin bir amfi tiyatroda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek 975 kişinin katılımıyla kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız” dedi. Kutlamalar sırasında kuruluşundan bu yana AK Parti seçim şarkılarından oluşan bir konser de verileceğini belirten Mahir Ünal, konserde ayrıca 19. yıl için hazırlanmış yeni bir parçanın da çalınacağını söyledi.

4 ŞİRKETLE ANKET YAPILIYOR

Mahir Ünal, erken seçim tartışmaları ile ilgili olarak, “Bizim attığımız adımlarda herhangi bir şekilde erken seçim havası var mı? Asla. Bu konunun tartışılmasını gereksiz görüyorum. Türkiye'nin gündeminde hiçbir şekilde erken seçim yoktur” diye konuştu. Ünal, muhalefetin dillendirdiği ‘AK Parti'nin oy oranı düşüyor' söylemleriyle ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi: “Ar-Ge Başkanlığımız düzenli olarak anketler yaptırıyor. Tek bir anket yaptırmıyoruz, 3-4 şirkete, çapraz sorgulamalar ve analizler yapabileceğimiz anketler yaptırıyoruz. Oy oranımız hiç yüzde 42-44 bandının altına düşmedi. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanımızın oy oranı da yüzde 52'nin altına hiç düşmedi. Artık birileri bunlarla uğraşacağına, Türkiye'nin geleceği için yeni şeyler üretsinler.

​Türkiye Gazetesi