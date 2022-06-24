Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi.

Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun mezarlığa götürülmesi ise dron ile havadan görüntülendi.

Onur Dursun - Furkan Duman - Ahmet Faruk Sarıkoç -Zehra Baykal-İsmail Coşkun



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