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Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi

Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi
Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenazenin ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Mahmut Ustaosmanoğlu toprağa verildi - Tıkla İzle

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının ardından araca konulan Ustaosmanoğlu'nun tabutu, defnedilmek üzere Edirnekapı Mezarlığına getirildi.

Çok da seveni de mezarlığa gitti. Ustaosmanoğlu, dualarla Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi. Öte yandan Ustaosmanoğlu'nun mezarlığa götürülmesi ise dron ile havadan görüntülendi.

Onur Dursun - Furkan Duman - Ahmet Faruk Sarıkoç -Zehra Baykal-İsmail Coşkun
 

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