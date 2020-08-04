Malatya beşik gibi sallanıyor

Malatya'nın Pütürge ilçesi Tepehan Mahallesi merkezli saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında artçı depremler devam ediyor. 5.2 büyüklüğündeki depremden sonraki büyük artçı sarsıntı saat 18.30'da 4.4 ile kendini gösterdi. Pütürge ilçesi Pazarcık Mahallesi merkezli deprem 7.31 kilometre yerin altında gerçekleşti.

Bu arada, saat 12.37'de meydana gelen ve AFAD verilerine göre 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında saat 19.00'a kadar 4,4 ile 1,7 arasında 20 artçı deprem daha meydana geldi.

4,8 büyüklüğünde bir deprem daha!

Malatya'da meydana gelen 5,2'lik sarsıntının ardından yaşanan 4,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatyalılar yine sokağa döküldü.

AFAD verilerine göre 21.40'da yerin 3,9 kilometre derinliğinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki deprem korkuya neden oldu. Gündüz yaşanan 5,2 büyüklüğündeki depremle birlikte gün boyu artçılarla sarsılan Malatyalılar akşam saatlerinde yaşanan 4,8 büyüklüğündeki depremle birlikte yeniden sokaklara çıktı. Çok sayıda vatandaş evlerinin önünde beklerken, bazı vatandaşlar da araçlarında bekliyor.

