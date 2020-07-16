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Malatya'da arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti
Malatya'da arının soktuğu şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da arının soktuğu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ağçapınar Caddesi üzerinde kendine ait bahçesinde arıcılık yapan 61 yaşındaki İsmail Uzun'u çok sayıda arı soktu. Arıların sokmasıyla birlikte fenalaşan Uzun yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Uzun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmail Uzun'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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