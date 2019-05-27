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Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı
Malatya'da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı

Malatya’da bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Malatya’da silahlı saldırıya uğrayan kadın yaralandı - Tıkla İzle

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde Salköprü Mahallesi Arkadaş sokakta bir iş yerinin kurşunlanma olayının şüphelisi olarak her yerde aranan H.A.B., Mehmet Buyruk Caddesi üzerindeki evinden çıkan A.D. isimli kadına henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

Bacaklarına isabet eden saçmalarla yaralanan A.D. kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi acil servisine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 2 adet boş tüfek kartuşu bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  

Hasan Eryılmaz

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