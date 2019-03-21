İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Malatya'daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldi

Malatya'daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldi
Malatya'daki depremlerde 8 evde hasar meydana geldi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen depremlerde 8 evde hafif çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan 4,1 ve 3.9 büyüklüklerindeki depremler sonrası ekipler incelemelerini sürdürüyor. Vali Aydın Baruş, kendilerine verilen bilgilere göre ilk tespitlerde 4 mahallede 8 evde hafif derecede çatlakların oluştuğunu söyledi. 

Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ise depremler sonrası bölgede inceleme yaparak yetkililerden bilgi aldı. Can ve mal kaybının yaşanmadığını belirten Şahin, “Bazı evlerde küçük çaplı çatlaklar mevcut. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri tarafından mahallelerde incelemeler devam etmektedir” ifadelerine yer verdi. 

Ramazan Taştaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.