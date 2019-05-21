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Malavi'de oy verme işlemi sürüyor

Malavi'de oy verme işlemi sürüyor
Malavi'de oy verme işlemi sürüyor

Doğu Afrika ülkesi Malavi’de 6.9 milyon kayıtlı seçmen devlet başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı.

Doğu Afrika ülkesi Malavi'de halk yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Oy verme işlemlerinin sürdüğü Malavi'de devlet başkanlığı seçiminde 7 aday yarışıyor. Devlet başkanı, milletvekili ve belediye meclis üyesi seçimi için oy kullanan yaklaşık 6.9 milyon kayıtlı seçmen oy verme işlemlerini 18:00'e kadar sürdürebilecek. Resmi tatil olmayan ülkede halk 3 eyalette kurulan yaklaşık 5 bin sandıkta oy kullanıyor.

Sandık başında uzun kuyruklar oluşturan seçmenlerin yüzde 54'ü 18 ila 34 yaş arasında bulunuyor. Kayıtlı seçmenlerin yüzde 56'sı ise kadınlardan oluşuyor. Devlet başkanlığı yarışında, Demokratik İlerici Parti (DPP) mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika, Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı Lazarus Chakwera öne çıkan isimler arasında. 

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