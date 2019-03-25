‘Mali' polis süsü vererek iş adamlarını hedef alan gasp çetesi çökertildi

Esenyurt'ta bulunan bir iş hanında kendilerine polis süsü veren şüphelilerin 162 bin dolar gasp etmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bankadan çektikleri 162 bin dolar parayı euroya çevirmek isteyen iş adamı B.A., İtalyan olduğu öğrenilen M.L. ile buluşmak için Esenyurt'ta bulunan iş hanına gitti. Şüpheliler ise B.A.'yı takip ederek gittiği iş hanında bulunan ofise ‘Mali Şubeden' geldik diyerek içeri girdi. İçeri giren şüpheliler iş adamı ve yanındaki şahısları etkisiz hale getirdikten sonra parayı alarak kaçtı. Şüphelilerin kaçtığını tespit eden ekipler çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak çalışmalara başladı.

Altın dolu çantayı gasp etmek istediler

Gasp Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sırasında Gaziosmanpaşa'da bulunan bir kuyumcuya ait kuryenin gasp teşebbüsüne maruz kaldığı haberini alan ekipler çalışmalarını sıklaştırdı. Bahçelievler'de bulunan Kuyumcukent'ten bir miktar altın alan İ.A. isimli kurye iş yerine gelerek aracından indiği esnada maskeli üç şahıs tarafından darp edilerek bagajda bulunan altın dolu çantayı almak istedikleri ortaya çıktı. Ancak kuryenin aracını kilitleyerek direnmesi üzerine şüphelilerden biri silahını çıkararak ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar nedeniyle kuryenin ayağından yaralanırken şüpheliler ise kayıplara karıştı.

Ticaret için kandırdıkları iş adamını gasp ettiler

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler tespit edilerek takip edilmeye başlandı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin Ankara'dan gelen bir iş adamıyla ticaret yapmak için buluşacaklarını öğrendi. Bunun üzerine şüphelileri takibe alan ekipler suçüstü yakalamak için uygun anı beklemeye başladı. Ankara'dan gelen N.K. isimli iş adamı şüphelilerle Esenyurt'ta bulunan bir alışveriş merkezinde buluşarak yine aynı ilçede bulunan araç kiralama şirketinin bulunduğu adrese geçti. Burada şüpheliler kendilerini ‘Mali' polis olarak tanıttıktan sonra iş adamının üzerinde bulunan ruhsatlı silahını vermesini istedi. Silahını şüpheliler veren iş adamı daha sonra kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Bunun üzerine şüphelilerden üçü iş adamının yanında getirdiği 40 bin dolar, 4 bin TL, tabanca ve iş adamına ait lüks otomobili alarak kaçtı. Takibi sürdüren ekipler gasp edilen parayı paylaşmak için toplanan şüphelileri, bulundukları adrese operasyon düzenleyerek yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguya alınan şüphelilerin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, 22 şüpheli Büyükçekmece Adliyesine, 4 şüpheli ise Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk edildi.

Oğuzcan Yazar