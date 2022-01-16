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Mali'nin devrik lideri Keita 76 yaşında hayatını kaybetti

Mali'nin devrik lideri Keita 76 yaşında hayatını kaybetti
Mali'nin devrik lideri Keita 76 yaşında hayatını kaybetti

Mali’nin 76 yaşındaki devrik lideri İbrahim Boubacar Keita hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Mali'de Ağustos 2020'de yapılan darbe ile görevinden istifa ettirilen 76 yaşındaki Devlet Başkanı İbrahim Boubacar Keita'nın başkent Bamako'da hayatını kaybettiği bildirildi. Keita'nın ölüm haberi ailesi tarafından doğrulanırken, bir aile üyesi "Başkan İbrahim Boubacar Keita bu sabah 09.00'da evinde öldü" dedi.

Mali'yi 2013'ten 2020'ye kadar yöneten Keita'nın ölüm nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.

Mali'deki darbe

Mali'de ordu, ülkedeki protestoların ardından 18 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiği darbede Keita'yı alıkoymuş ve daha sonra görevinden istifa ettirmişti. Kurulan geçiş hükümetinin Devlet Başkanı Bah Ndaw, Başbakanı Moctar Ouane ve Savunma Bakanı Souleymane Doucoure tutuklanmış ve ülkede ikinci bir darbe yapılmıştı. Ardından darbelere öncülük eden Assimi Goita geçici devlet başkanı olmuştu.

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