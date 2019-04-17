Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç mazbatasını aldı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci kez Maltepe Belediye Başkanlığını kazanan Ali Kılıç, mazbatasını aldı. Ailesiyle birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelerek İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Kılıç, basın mensuplarına açıklama yapmak için ezanın bitmesini bekledi. Maltepe Belediye Başkanı Kılıç, “Maltepeli hemşehrilerim, yaklaşık 17 gündür Maltepe'de bir demokrasi sınavı veriliyor. Bu sınav verilirken 31 Mart günü sandığa giden hemşehrilerimizin bize emanet ettiği oylarına başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, gruptaki yöneticilerimiz, avukatlarımız, il başkanımız ve ilçe başkanımız sahip çıktılar. Tam 17 gün boyunca 7/24 o çuvallara sahip çıktık, çünkü her oyun ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi biliyorduk.” diye konuştu.

Başkan Kılıç, “Sonuçta Maltepe halkı 31 Mart'ta kararını vermiş. Maltepe'de biz nasıl ki hiç kimseyi ötekileştirmedik, ister bize oy versinler ister vermesinler. Herkesi başımızın tacı saydık. Ve bu seçimde bir kere daha gördük ki bu yaptığımız çalışma, Maltepe halkı nezdinde karşılık görmüştür. Şimdi sırada Büyükşehir var. Ben içerideyken Ekrem Başkanımız da mazbatasını aldı. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.” ifadelerini kullandı.

Kılıç, seçimde özellikle İstanbul genelinde başarılı geçmesi noktasında desteklerini esirgemeyen bütün emniyet görevlilerine teşekkür ederek, “İstanbul'da 1 Nisan sabahı dedik, bahar temizliği yapacağız, demiştik. Ve İstanbul'a bahar geldi. İnşallah 16 milyonluk İstanbul ayrımcılığın yapılmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, hakka hizmeti halka hizmet sayan bir anlayışla hizmetlerin nasıl yapılacağını önümüzdeki 5 yılda İstanbullular görecektir diyorum. Ben bu mazbatayı Maltepe halkı adına aldım. Hepimize hayırlı olsun, yolumuz açık olsun diyorum.” diye konuştu.

Gamze Erdemir