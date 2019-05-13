Maltepe'de 5 katlı binada yangın paniği

Maltepe Altıntepe Mahallesi Con Tevfik Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında bulunan bir dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin alev aldığı yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Binanın bulunduğu sokağın merdivenli olması sebebiyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı. İtfaiye ekipleri binaya uzak bölgede park ettikleri itfaiye araçlarından hortumları uzatmak zorunda kaldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu güçlükle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken, binada maddi hasar meydana geldi.

Halit Arslan