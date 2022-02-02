Maltepe'de asker eğlencesi için trafiği tehlikeye atıp ateş açtılar

Olay, Maltepe'nin Zümrütevler mahallesinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesi adı altında sokağa çıkan gençler, araçlarıyla kornalara basıp konvoy yaparak yolu trafiğe kapattı. Araçlarıyla drift yapan gençler, ayrıca silahla ateş ederek çevrede bulunanların hayatını da tehlikeye attı. Akşam saatlerinde konvoy yapıp eğlenen gençler, vatandaşlara rahatsızlık verdi. Yaşanan anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan videoyu çeken vatandaşın silah seslerini duyunca korkup eğilmesi dikkat çekiyor.

Emre Sertdemir