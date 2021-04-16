Maltepe'de sokağa çıkma kısıtlamasında araba hırsızlığı güvenlik kamerasında

Olay 10 Nisan günü gece 02.00 sularında Maltepe'de bulunan Gülsuyu Mahallesinde gerçekleşti. Serhat Özdemir'in sahibi olduğu Tofaş marka otomobil gece yarısı hırsızların hedefi oldu. Kimliği belirsiz iki şahıs yolda park halinde olan aracı bir süre inceledikten sonra aracın bulunduğu sokağı kontrol amaçlı gezdi. Sokakta kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar tekrar aracın yanına yöneldi. Saniyeler içinde aracın kapısını açan hırsızlar arabayı geri geri ittirerek çalıştırıp olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Muharrem Çam