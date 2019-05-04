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Malzemeler takım otobüsüne futbolcular özel otobüse

Malzemeler takım otobüsüne futbolcular özel otobüse
Malzemeler takım otobüsüne futbolcular özel otobüse

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a deplasmanda 2-0 yenilen Bursaspor kafilesi Yenişehir Havalimanına geldi. Havalimanında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

THY uçağı ile Yenişehir havalimanına inen uçakta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özensoy BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler ve futbolcuların bir hayli üzgün olduğu görüldü. 

Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Yenişehir havalimanından Bursa'ya hareket etti. Bursaspor takım otobüsüne futbolcuların malzemeleri konulurken futbolcular güvenlik gerekçesiyle başka bir özel otobüs ile tesislere getirildi.  

Fatih Ak

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