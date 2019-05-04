Malzemeler takım otobüsüne futbolcular özel otobüse

THY uçağı ile Yenişehir havalimanına inen uçakta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özensoy BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursaspor Başkanı Ali Ay, yöneticiler ve futbolcuların bir hayli üzgün olduğu görüldü.

Bursaspor kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Yenişehir havalimanından Bursa'ya hareket etti. Bursaspor takım otobüsüne futbolcuların malzemeleri konulurken futbolcular güvenlik gerekçesiyle başka bir özel otobüs ile tesislere getirildi.

Fatih Ak