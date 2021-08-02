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Manavagat'ta orman yangını 6'ncı gününde devam ediyor

Manavagat'ta orman yangını 6'ncı gününde devam ediyor
Manavagat'ta orman yangını 6'ncı gününde devam ediyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan orman yangını devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, bu kez alevler Gündoğmuş ilçesi Senir Mahallesi yakınlarından yükseldi.

Manavagat’ta orman yangını 6’ncı gününde devam ediyor - Tıkla İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çıkan orman yangını, rüzgarın da şiddeti ile devam ediyor. İlçenin kuzey kesiminde bulunan Beydiğin Mahallesi yakınlarına ilerleyen yangına ekipler, havadan uçak ve helikopter ile karadan ise onlarca arazöz ile müdahale ediyor.

Devam eden yangıdan şu ana kadar ikisi itfaiye eri olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti.

Ekiplere su ve yiyecek dağıtılıyor

Öte yandan mahalle halkı ise yangının kendilerine doğru geldiğini görünce adeta seferber oldu. Mahallenin önünde bulunan toplanma alanında toplanan vatandaşlardan kimileri ekiplere su dağıttı.

Yardım amaçlı toplanan yiyecek ve içecekler ise toplama noktasında toplanarak zaman zaman ekiplere dağıtıldı.

Gündoğmuş ilçesinden yükselen dumanlar gökyüzünü kapladı

Öte yandan bir başka yangın haberi de Gündoğmuş ilçesinden geldi. İlçede Senir Mahallesi yakınlarından yükselen dumanlar adeta gökyüzünü kapladı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda helikopter ve arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Ertuğrul Gün - İsa Akar - Akif Yılmaz
 

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