Manavgat'ta safari tesisi küle döndü, alevlerin arasında kalan işletme sahibi ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen hafta Çarşamba günü öğle saatlerde çıkan orman yangını, 6'ncı gününde devam ediyor. Yangına havadan uçak ve helikopterlerle, karadan ise yüzlerce arazöz ve binlerce personel ile müdahale ediliyor. Yangında Bucak Şıhlar Mahallesi'nde 13 bin metrekare alan üzerinde kurulu ATV safari tesisi küle döndü. Tesis içerisinde bulunan 2 katlı bir ev ve bir restoran kullanılamaz hale geldi. Tesis içerisinde zaman zaman demirlerin dahi alevlerin şiddeti ile eridiği görüldü. Tesiste bulunan 150 saferi aracından 95 tanesi yanarak küle döndü.

Sonuna kadar mücadele etti

Tesisin sahibi Cengiz Kartal (58), tesisini alevlerden koruyabilmek için son ana kadar mücadele etti. Yangın ile daha fazla mücadele edemeyeceğini anlayan Kartal, aracına binerek kaçmak istedi. Bu kez yolda bir süre gittikten sonra alevlerin arasında kaldı. İşletme sahibi dört bir tarafını saran alevler arasında korku dolu anlar yaşadı. Kartal, bir süre sonra kollarından ve başından yaralanmasının ardından yangından kurtuldu. Yangın kontrol altına alındıktan sonra tesisine geri dönen işletme sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Geride hiçbir şeyin kalmadığını gören işletme sahibi zararının 7-8 milyon TL'ye yakın olduğunu ifade etti.

“Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu”

Yaşadığı dehşet dolu dakikaları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan işletme sahibi Cengiz Kartal, “15 milyon liranın üzerinde bir yatırımımız var. Bu afette çok büyük zarar uğradık. Canımızı zor kurtardık. Bu işletmeyi 2016 yılında kurduk, daha önceleri başka yerde kiracıydık. Bütün emeğimiz bir yangın ile yandı. Sabaha karşı sabah 05.30 sularında sert bir poyraz esti. Güvercin kafesimiz 100 metre fırladı. Bir dakika içerisinde tesis her yerden yanmaya başladı. 70 tane yangın tüpümüz vardı. Onlar ile müdahale etmeye çalıştık, nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Baktık ki olmuyor, çıkalım dedik. Bir anda yolda kar tipisine benzer bir alev tipisi oldu. Her yerden ateş yağıyordu. Daha sonraları araba dumandan boğuldu stop etti. 200 metreye yakın alev topunun içerisinde koştum” sözlerine yer verdi.

“Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde”

Yangında kollarından ve kafasından yaralanan Kartal, “Kozalaklar koluma ve kafama geldi. Hayatımı kurtardım. 150 tane ATV aracımız vardı. 95 tanesi yandı. Tesisi kullanılamaz hale geldi. Şuanda bu araçların tanesi 36-40 bin TL. Toplamda zararımız 8-9 milyon TL üzerinde. Devletimiz destek verirse önümüzdeki yıllarda faaliyetlerimize devam ederiz. Biz senede burada 20-25 bin turist ağırlıyorduk” dedi.

Ertuğrul Gün - Arif Kaplan