Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kaza Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Perşembe Pazarı istikametine gitmekte olan E.G.'nin kullandığı 44 LY 823 plakalı ticari araç, Mithatpaşa Caddesinde Demokrasi Bulvarı istikametine gitmekte olan E.K.A.'nın kullandığı 31 TZ 345 plakalı otomobile çarptı. Çapmanın etkisiyle 31 TZ 345 plakalı otomobil de Perşembe pazarına dönmek için kavşakta beklemekte olan S.Ö.'nün kullandığı 07 LD 514 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından olay yerinin yakınında bulunan vatandaşlar tarafından ,07 LD 514 plakalı otomobilde bulunan ve ismi öğrenilemeyen küçük bir çocuk tedbir amaçlı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arif Kaplan