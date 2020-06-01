İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı
Manchester United, Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini uzattı

Manchester United, ara transfer döneminde Shanghai Shenhua'dan kiraladığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun kiralık sözleşmesini 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı.

İngiliz ekibi Manchester United, devre arasında Çin'in Shanghai Shenhua takımından kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcu Odion Ighalo'nun sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ighalo'nun 31 Mayıs'ta sona eren kiralık sözleşmesinin 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

30 yaşındaki futbolcu, Manchester ile 8 resmi karşılaşmaya çıktı ve 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Odion Ighalo kariyerinde Lyn, Udinese, Cesena, Granada, Watford ve Changchun YaTai takımlarında forma giydi.

Oğuzhan Ort
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.