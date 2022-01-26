Mangal yapmak için gittiler, kar nedeniyle mahsur kaldılar

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi kırsal Üçpınar mahallesine bağlı ormanlık arazide meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mangal yapmak için ormanlık araziye giden Veli K., Ahmet B., Ali K., Gökalp K. ve Yasemin K., yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarında mahsur kaldı. 5 arkadaş dondurucu soğukta ormanlık arazide mahsur kalınca durumu jandarma ve büyükşehir belediye ekiplerine bildirerek bulundukları yerin konumunu attılar.

Harekete geçen büyükşehir belediyesi ekipleri, mahsur kaldıkları bölgeye iş makineleri ile yolları açarak yaklaşık 4 saat sonra ulaştılar. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 5 arkadaş hemen güvenli ve sıcak bir yere götürülerek yemek ve su verildi.

Mahsur kalan 5 arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan mahsur kalan vatandaşlardan biri, “Bizi burada yalnız bırakmayan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim.” dedi.

Berktuğ Öncü - Ali Kamur