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Manisa Fatih Karagümrük Canlı İzle TRT SPOR| Manisa Karagümrük Canlı Skor Maçı Kaç Kaç

Manisa Fatih Karagümrük Canlı İzle TRT SPOR| Manisa Karagümrük Canlı Skor Maçı Kaç Kaç
Manisa Fatih Karagümrük Canlı İzle TRT SPOR| Manisa Karagümrük Canlı Skor Maçı Kaç Kaç

TFF 2.Lig Play-Off yarı final ilk maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrükspor karşı karşıya gelecek. Maça dair detaylar ise işte burada yer alıyor.

Manisa Fatih Karagümrük Canlı İzle TRT SPOR... TFF 2.Lig Play-Off  mücadelesinde bugün iki ekip karşı karşıya geliyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Fatih Karagümrükspor olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar ve Eskeşhir Bölgesi A Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Kağan Bingül yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Kayseri Bölgesinden B Klasman Hakemi Alim Kandemir. Manisa Mümin Özkasap Spor Tesislerinden oynanacak olan Play-Off yarı final ilk karşılaşması saat 16.30'da başlayacak.  

Manisa Karagümrük nasıl canlı izlenir?

Manisa Karagümrük maçını TRT SPOR ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

 

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