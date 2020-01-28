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Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Tıkla İzle

Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan verilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 5.1, AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası Kırkağaç ilçesine yakın olan Akhisar'da vatandaşlar kısa süreli panik yaşandı. Panikleyen vatandaşlar bulundukları binaları terk ederek sokaklara döküldü.

MANİSA VALİLİĞİNDEN DEPREM AÇIKLAMASI

"28.01.2020 tarihinde saat 14.26'da merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremde can kaybı, yaralanma ve herhangi bir hasar meydana gelmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”
 

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