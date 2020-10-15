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Manisa'da 90'lık nine torunlarına sepet örüyor

Manisa'da 90'lık nine torunlarına sepet örüyor
Manisa'da 90'lık nine torunlarına sepet örüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Fadime Karadayı, torunları için kendi elleriyle ördüğü sepetleri hediye ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Fadime Karadayı, torunlarına plastik oyuncaklar yerine kendi el emekleriyle ördüğü sepetleri hediye etmesi dikkat çekti. İlerleyen yaşına rağmen torunlarına sepet örmeye devam eden Karadayı, günde 4 sepet yapıyor. Oyuncakların kırılabileceğini ama sepetlerin kalıcı olduğunu belirten Karadayı, "Çocuklarımın torunlarına ve torunların çocuklarına oyuncak almak yerine, kendimin ördüğü sepetlerden örerek hediye vermeyi düşündüm. Bu nedenle minyatür sepet ördüm. Görenlerin de beğenisini aldı. Günde 3-4 tane örmekteyim. Torunlarının torunlarına vererek çocukları sevindiriyorum. Bu arada yaptığım minyatür sepetlerden komşularına ve tanıdıklarıma hatıra olarak vermekteyim. Böylelikle boş zamanlarımı unutulan el sanatlarıyla değerlendirmekteyim" dedi.

Vehbi Sarıhan
 

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